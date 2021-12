„Meil on väga hea meel, et nüüd on kõikides Elroni rongides võimalik endale sõidupilet piletimasinast osta ka pangakaardiga,” teatas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. „Pangakaardimakse juurutamine on olnud omajagu väljakutseid pakkuv. Vahepeal muutusid näiteks seadmetele esitatavad nõuded, mistõttu tuli protsessi sisuliselt uuesti alustada.“

Piletimasinast saab sõiduõiguse 10% soodsamalt kui klienditeenindajalt, pilet tuleb osta kohe rongi sisenedes. Piletimasina kasutamiseks peavad pangakaardil olema lubatud viipemaksed ning ostetavate piletite summa kokku võib olla kuni 25 eurot. „Kui soovitakse osta mitut piletit ning summa kokku on üle 25 euro, ei luba masin makset sooritada,“ täpsustas Kongo ning lisas, et masinat ei saa kasutada ka juhul, kui tegemist on kaardiga, mis on ühtlasi ka ISIC õpilaspilet. „ISIC kaartidel on ka Ühiskaardi funktsionaalsus, mille alusel saavad näiteks tallinlased tasuta sõita. Kuna süsteem ei tea, kas konkreetsel juhul peaks kaarti käsitlema kui pangakaarti või Ühiskaarti, siis on pangakaardi maksed nende kaartide puhul piletimasinas keelatud. Sama on tehtud näiteks Tallinna linnatranspordis. Kellel on ISIC pangakaart, saavad pileti soetada endiselt klienditeenindajalt.“

Kui klient tasub piletimasinas pangakaardiga, tuleb sõiduõiguse kontrollimiseks esitada teenindajale sama kaart, millega pilet osteti. Kui maksmiseks kasutatakse füüsilise kaardi asemel telefonis olevat kaarti, tuleb teenindajale näidata kasutatud rakenduses toodud elektroonilise kaardi nelja viimast numbrit. „Telefonimakse puhul kasutatava kaardi number erineb sellest, mis on füüsilisel kaardil. Erinevates rakendustes nagu Swedbank äpp, Google Pay või Apple Wallet on see erineva nimetusega, näiteks digitaalne kaardinumber, virtuaalne kaardinumber või device account number. Et piletite kontroll oleks edaspidigi sujuv, palume telefonimakset kasutada plaanivatel reisijatel vajadusel eelnevalt tutvuda Elroni kodulehel olevate juhistega, kuidas enamlevinud rakendustes elektrooniline kaardi number üles leida,“ selgitas Ronnie Kongo.