Inimesed vabanesid kassist koos riidehunnikuga

Paikassi eestvedaja Virge Piisner märkis, et see on taas uus tase loomade hülgamisel. "Visatakse ära vanad ja kasutud riided ning lemmikloom ühes nendega," sõnas ta.

Piisner rääkis, et nad said eelmisel nädalal teate, et pererahvas läks Kihli motokrossiraja läheduses neile kuuluvat kinnisvara vaatama ning üllatus oli suur, kui leidsid maja juurest hunnik kasutatud kaltsusid. "Nad uurisid, kas ehk on midagi, mis viitaks prügi omanikule, kui järsku ilmus riiete seest välja nooruke, esmapilgul tiine tundunud ülisõbralik ja väga näljane kass," lausus ta.