„Tõhus ja toimiv logistika on tänapäeva armeede üks eduvõtmetest. Brigaadi tagalapataljoni eeskujulik juhtimine ja tegutsemine ning kolonelleitnant Lilleoru ajal toimunud operatsioonid – olgu see 61. tagalapataljoni lisaõppekogunemine, brigaadi üksuste igapäevane toetamine või välihaigla saatmine Saaremaale – annavad mulle kindlustunde, et brigaadil on see eduvõti olemas, ” ütles rivistusel 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo.