Uus toetus kalade hüvanguks

Eestis on üle tuhande paisu, mis on kunstlikud takistused teel kalade kudemispaikadesse ning seega üks olulisi tegureid meie kalavarude vähenemisel.

„Paisud ja paljudes kohtades ka varisenud paisud on kaladele oluliseks takistuseks,“ ütles Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Tanel Ader. „Samas nõuab paisude korrashoid suuri investeeringuid, näiteks tuleb paisjärvest regulaarselt muda eemaldada ja lisaks on paisuomanikel paljudel jõgedel kohustus tagada kalade läbipääs. Kõik see kokku muudab paisutustegevuse väga kulukaks,“ sõnas Ader.