"Meie soovitame olla praegu ettevaatlikud, aga samas me ka ei ütle, et olukord kohe praegu hullemaks läheb. Praegu on aeg, kus peame vaatama, mis nüüd toimub," rääkis Härma "Vikerhommikus".

Tema sõnul ei tea eksperdid praegu, miks haigestumise langus on peatunud ning järgmised kaks nädalat näitavad, kas haigestumine on stabiliseerunud või liigume tagasi kasvutrendi. Viimastel päevadel on nakatumisarvud natuke kasvanud, samuti haiglas olijate hulk, kuigi viimase puhul tuleb arvestada, et tegu oli haiglasiseste puhangutega.