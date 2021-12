Kui 2015. a oli 87% külastajatest Eestist, siis tänavu lausa 93%. Nii 2015 kui 2021 tuli enim välismaalasi Saksamaalt, Soomest ja Lätist. Tõenäoliselt on koroonapandeemia mõjutanud ka seda, et vähenenud on sõprade ja erinevate gruppide loodusretked ning suurenenud oma perega looduses liikumine. Looduses liikumise raskuskese on jätkuvalt suvel, kuid kasvanud on ka teiste aastaaegade osatähtsus.