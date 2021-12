Pizzakiosk avas Soomes esimese müügikoha

Pizzakioski asutaja ja frantsiisi omanik Kurre Ehrnsten ütles, et esimese Pizzakioski rajamise Soome võttis ette Kristi Lukin koos oma mehe Teho Lauriga. Lukin on Viisust pärit ja Paides koolis käinud, kuid nüüd elanud Soomes juba üle kümne aasta.

Ehrnsten märkis, et Pizzakiosk asub Helsingist 62 kilomeetri kaugusel Lääne pool Lohja linnas, kus on 46 000 elanikku. Täpsemalt asetseb müügikoht K-Citymarketis maailmakuulsa toitlustusketi Subway kõrval. «Kristi Lukin oli Lohja Pizzakioski rajamisel äärmiselt tubli. Oleme vaimustuses, kui hästi ta on suutnud suhelda ehitajate, panga ja tarnijatega, kes pole Soomes just kõige lihtsamad koostööpartnerid,» lausus ta.