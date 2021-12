Siga seibideks, tuust tuppa ja maffia mürgeldama ehk Kuidas valmistuda jõuludeks

Jõulud on nii uhke püha, et selleks hakatakse valmistuma juba kuid varem. FOTO: Myrakas & Maurice

Ärihaid on olnud aasta suurimateks pidustusteks valmis juba jaanipäevast saati. Seni, kuni veel viimne koltunud leht meeleheitlikult oksast kinni hoidis, tegid nad hingeldades rahustavat joogat, et mitte kõigile oma toodetele aisakelli külge riputada ja räuskama kukkuda. Novembrist on aga jaskar täies hoos ja pääsu pole neilgi, kes suurema pühalikkuse saavutamiseks viimase hetkeni viivitaks.