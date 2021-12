Wittensteini Tegevusmuuseumis on märgata jõulusaginat. 19. detsembrini on Tallinna tänaval asuvas Tegevusmuuseumis avatud elav apteek, kust leiab põnevaid rahvameditsiini tooteid - salve, kreeme, tinktuure jne. "Nagu juba vanal ajal kombeks oli, siis hea ja toetava sõna saab ka apteegist alati kaasa", sõnas Källomäe talu perenaine Jana Olesk, kelle kaubad ka jõuluapteegis müügil on.