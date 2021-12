“Kodus vaktsineerimise võimalus on eriti oluline erivajadustega inimestele, kes tervislikel põhjustel ei saa ise vaktsineerima minna. Selleks on haigekassa loonud võimaluse inimestel endast märku anda ja kodus vaktsineerimise vajadusest teavitada. Lisaks perearstidele on ka kohalikel omavalitsustel olemas vastav informatsioon või sotsiaaltöötaja, kes teab, et tema vallas on inimene, kes ise vaktsineerima ei pääse ning kes saab soovitada talle kodus vaktsineerimist,” kommenteeris haigekassa esmatasandi teenuste osakonna peaspetsialist Mari Kalbin, kelle sõnul ei too kodus vaktsineerimine meditsiinisüsteemile lisakoormust. Tänaseks on Eestis hinnanguliselt 3500 inimest, kes on vaktsiinisüsti saanud kodus. Ühes nädalas on võimekus kodus vaktsineerida ligikaudu 100 inimest.