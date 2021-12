Eesti esikogujad jagavad nippe kuidas kasvavate hindadega nutikalt toime tulla ja raha kõrvale panna

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger kogus Eesti suurimas rahatarkuse Facebooki grupis Kogumispäevik jagatud nipid kokku ja pani kirja grupiliikmete kõige tõhusamad ja leidlikumad mõtted, kuidas kasvavate hindade valguses kulutusi juhtida ning sääste kõrvale panna.

Loo söögi- ja toidukulude jaoks oma konto

Toit on paljude perekondade jaoks üks suurimaid kuluallikaid, seda eriti hiljutiste hinnatõusude valguses. Üks kogumispäeviku liige jagas nutikat viisi nendel kuludel silma peal hoida ning juhtida – söögikonto ja muu konto eraldamine. „Iga kuu alguses kanname konkreetse summa söögikontole ja selle eest tuleb majandada. Kui kuu alguses veidi laiame, siis kuu lõpus tuleb soodsamaid valikuid teha.“ Konkreetse summa eraldamine lihtsustab eelarvete koostamist, kirja saab panna konkreetse summa, mitte eeldada või jahtida konto väljavõtete pealt summasid. Lisaks soovitavad liikmed proovida ka toidu tellimist e-poest. Nimekirja- ja vajadusepõhiselt tellimine aitab vältida emotsioonioste.

Toidupoes säästetud raha investeeringuks

Rahakogumise saab endale mängulisemaks teha ka toidupoes erinevate kampaaniate ja soodustuste näol säästetud summade investeerimisega. “Selle säästu summa oleksin ma niikuinii ära kulutanud ka siis, kui poes poleks kampaaniat olnud. Hakkasin tšekke koguma ja kaks korda kuus sääste kokku arvutama. Säästetud summa suunasin investeeringutesse,” jagas kogumispäeviku liige. Pikaperioodi peale kogunes liikme sõnul päris arvestatav summa, millega saab omakorda kasumit teenida.

Vali, keda jälgid sotsiaalmeedias

Kui reklaame on igapäevaselt raske vältida, siis sotsiaalmeedias erinevate tarbimist julgustavate mõjuisikute jälgimist on märksa kergem lõpetada. “Vajutasin unfollow mitmetele kontodele, mis tegelikult suunasid tarbima. Asendasin need kontodega, mis on orienteeritud rahatarkusele,” ütles üks kogumispäeviklane, rõhutades, et ei tasuks alahinnata infovoo mõju meie tarbimiskäitumisele. Eesti rahatarkuse FB, Instagrammi kontodest soovitab ta jälgima hakata hoopis mõjuisikuid nagu Mikroinvestor, Investeerivhunt, Moneysmarterme, Kristiinvesteerib, JRoosaare, Rahakratt, Investeerimisklubi, Dividendiinvestor, Finantsfööniks ja Investor Toomas.

2.80 trikk

Väljakutsetega liitumine annab sageli kogujale indu juurde ning teeb näilikult igava säästmise pisut põnevamaks. “Mul on konto nimega ”2.80”. Lugesin, et säästes iga päev 2.80 €, on aasta lõpuks 1000 € säästetud,” jagab üks liikmetest. Ka teised kogujad tõdevad, et erinevad väljakutsed on aidanud neil paremini raha kõrvale panna. “Sel aastal võtan osa erinevatest kogumise väljakutsetest nagu näiteks 100 envelope challenge, 52-week challenge, 10k challenge jms. Teeb kogumise mänguliseks ja põnevaks,” kinnitab teine.

Sea säästud esimeseks

Tihti jõuab säästuhoiustele raha alles kuu lõpuks. Innukad kogumispäeviku liikmed teavad aga jagada, et kaks kõige tõhusamat meetodit raha säästmiseks on kindel eesmärk, mille nimel raha koguda, ning igal kuul pärast palga saamist enne teiste kulutuste tegemist raha säästukontole kandmine. “Kui eesmärki, mille nimel koguda, ei ole, siis ma võin küll palgapäeval säästukontole teatud summa kanda, aga see võib sealt ka sama kiirelt tagasi tarbimisse tulla. Aga kui on kindel eesmärk – nagu viimati oli koduost –, siis on ka lihtsam sääste ikka säästukontol hoida ja mitte tagasi tavakontole kanda,” selgitab üks liikmetest.

Automatiseeri säästmine

Nii nagu arvete maksmist, on ka raha säästmist võimalik teha automaatseks. “Kõik on automatiseeritud – igasugused säästu ja investeerimise maksed on sama olulised kui muudki arved. Võtan neid ridu kui loodusjõude, mille vastu ei saa – ja nii ongi,” jagab üks liige. Säästmise automatiseerimine teeb kogumise kergemaks, sest siis ei teki kiusatust sääste millegi muu peale kulutada.

Järjepidevus on parim nõuanne