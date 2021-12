2021 statistiku pilgu läbi ja üks lugu, millega taadilt kinki lunastada

Käes on jõuluaeg. Käsil on kiirete tööde lõpetamine, kuid samas on jõuluaeg ka mõtisklemiseks. Maailm meie ümber on väga mitmetahuline ja see, mida me selles näeme, sõltub suuresti, millise mätta otsast vaadata. Statistikul on jõuluajal veel üsna keeruline mööduvale aastale hinnangut anda, kuna aastakokkuvõtted on ju veel tegemata ja ega need 1. jaanuarikski valmis saa nagu nõukogude liidu ajal paljude statistiliste näitajatega juhtus. Sellest ei maksa välja lugeda siiski mingit suurt pettust, seisud löödi lukku lihtsalt mõnevõrra varem. Nüüd on loogika teine.