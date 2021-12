Naabrivalve laienes Kaarukale

Uus–Kaaruka Külaseltsi naabrivalve sektor kasvas välja varem olnud Tagaküla sektorist, mis oli moodustatud 2009. aastal. Sektori vanema Kaire Lõhmuse sõnul tuli lähiümbrusest naabrivalvest huvitatuid inimesi juurde ja seetõttu otsustati moodustada uus turvalisusest huvitatud huvigrupp. "Küla elanike soov oli anda endast teada kui turvalisest kohast. Elanikega arutades jõuti arusaamisele, et on vaja tugevdada turva olukorda ja otsustati märgistada küla naabrivalve infotahvlitega, mis annab aluse naabrite vaheliseks koostööks põhimõttel: hooli, märka, reageeri."

Paide linnas oli see 13. naabrivalve piirkond ja Järvamaal 33. piirkond. Naabrivalvel on maakonnas liikmeid 580. Esimene naabrivalve piirkond asutati Türil Lembitu tänaval 20 aastat tagasi.

Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht Jüri Siim ütles, et Naabrivalve abil on lihtsam naabritega tuttavaks saada ja niimoodi on kergem märgata võõraste kahtlast tegevust. "Kui külarahvas hoolib üksteise tegemistest, siis see soodustab ka turvatunnet. Naabrivalve annab selleks esmase ja odavaima võimaluse. Sõbralik naeratus ja tere naabrile olgu esimene samm, et muuta tõeliseks koduks piirkond, kus elate."