Teater rajab Paide Rahva Muuseumi

Paide Rahva Muuseumi tarvis vajavad Toompere ja Tõniste ilusaid ja erilisi asju. Kui teile tundub, et kodus ringi vaadates seisab laual mõni kaunis küünlajalg, ripub seinal vana maal või lesib riiulis mõni väga eriline ese, siis andke sellest teada. Täpsemalt – saatke pilt ja kirjutage paar lauset, miks see asi teile oluline on.