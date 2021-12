GoBoxi kohvi- ja snäkiautomaate haldava firma OÜ Sanitex esindaja Karmo Käär ütles, et aparaatidele koha valikul oli ettevõttele oluline nene hea nähtavus inimestele ning kerge ligipääsetavus. Vajalik oli kahtlemata ka läheduses asuv elekter, et saaks voolu ning võimalusel ka väike varjualune, et oleks mugavam jooki oodata.