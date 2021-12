Erilised kingitused pääsevad jõulude eel kapist välja

Sokipaarist ei ütle loomulikult keegi ära – neid kulub ju ikka. Ometi jõuab veel plaanid läbi mõelda ja otsustada, ehk tasub kingipakki poetada mõni jäävama väärtusega üllatus. Hiljutise uuringu järgi on just omatehtut kinkida on kõige populaarsem Eestis, ostmise asemel eelistab need ise teha ligi viiendik.