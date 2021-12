Viisu külaseltsi juht Aivar Tubli selgitab, et riigieelarvest saadud 25 000 euro eest on endisel saunahoonel peal uus katus, korras korsten ja ees uued uksed-aknad. Praegu on käsil projekteerimine, et ehitada hoonest külarahvale kogukonnaköök. FOTO: Urmas Glase