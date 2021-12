Valitsus andis heakskiidu riigihalduse ministri ettepanekule toetada energia hinnatõusu mõjude leevenduseks vähekindlustatud peresid. Riigihalduse minister Jaak Aabi selgitusel hakkab hüvitise taotlemine käima kohaliku omavalitsuse kaudu. Kui esialgu öeldi, et taotleda saab juba detsembrist, siis nüüd on see veidi edasi lükkunud. Praeguse info järgi on võimalik omavalitsustele toetustaotlusi esitada detsembri teises pooles või jaanuaris.