Lugejatele meeldis enim pilt, mille peal on kass ja küülik. Võidupildist õhkub tõelist jõuluhõngu- on kuusk, on kingitused, on menufilmi Titanic järgi Jack ja Rose endale nimeks saanud tegelased, kes vaatavad hardunult üksteisele otsa.

Lemmikute omanik Diana selgitas, et Jack on 2,5aastane küülik ja Rose (kutsutakse mugavdatult Roosiks) on 2aastane kass. „Jack tuli meie perekonda kaks aastat tagasi lemmikloomaks. Aasta tagasi andsime aga kodu ka kassile, kelle eelmised omanikud olid ta varjupaika viinud, kust ta omakorda hoiukodusse pääses,“ avaldas ta. „Nii saigi meie armastajapaar kokku Nad on väga lahe paar, keegi ei usu, kui kuuleb, et kass ja küülik on sellised sõbrad, nagu nemad. Nad magavad koos, mängivad üksteisega ja teevad lollusi koos. Enamjaolt muidugi Jack teeb lollust ja Roosi kutsub teda siis korrale.“

Lemmikute jõulupilt valmis Kirna mõisas. Asjaosaliste pildistamiseks kasutati ära sealne armas jõulunurgake. „Otsustasime jõulude puhul koos abikaasaga mõlema loomaga ühele pildile saada, see on üks pilt seeriast, mille fotograafiks oli imeline Maija-Liisa,“ sõnas Diana. „Pidime natuke vaeva ka nägema, et mõlemad pildil ilusti jääks, neil oli ju huvitav - uues kohas uued lõhnad, hääled ja inimesed.“

Küülikule ja kassile on tehtud ka Instagrami konto, kus aeg-ajalt nende tegemisi kajastatakse ja nende kohtumise lugu tagantjärele kirja pannakse.

Pilte ootasime 23. detsembrini, 25. detsembriks said fotod digilehe tarbeks galeriiks ja jäid pühadeks aadressil www.jt.ee kõigile vaadata. Hindamiseks sai iga pildi all oma meeldivust väljendada.

Galeriis kõige enam hääli kogunud pilt oligi võitja. Võidupilt oli paljude lemmik. See kogus 121 häält, mille edestas teise koha pilti mitmekümne häälega.