„Kultuurivaldkond vajab motiveeritud inimesi ning noored kinnitust, et vääriline töötasu võimaldab valida just kultuuriga seotud erialasid. Miinimumpalk ehk kogu palgaarvestuse alus ei ole muutunud viimasel kahel aastal, mistõttu on praegune 100-eurone tõus enam kui mõistetav. Lisaks on asutuste juhtidel võimalik vaadata üle ka teiste töötajate, nende seas tugivaldkondade inimeste töötasud,“ ütles kultuuriminister Tiit Terik.