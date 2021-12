Täna hommikul on riigiteed valdavalt üle Eesti märjad, kagu- ja idaosas lumised. Öösel alanud vihmasadu on levinud üle Eesti. Vaid Ida- ja Kagu-Eestis sajab lund ning lörtsi. Hommikupoolikul püsivad teetemperatuurid idaosas miinuses. Lumistel ja märgadel teedel on jäiteoht!