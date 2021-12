Digiriigi akadeemia eesmärk on arendada avaliku sektori töötajate digiriigi ja -teenuste arendamise alaseid teadmisi, et kõik oskaksid digiriigi kiire arenguga sammu pidada. Digiriigi Akadeemia on eelkõige suunatud avalikule sektorile, kuid kursusi on tasuta võimalik läbida kõigil soovijatel.