„Kuus kuud teenistust kontingendi vanemana oli väljakutsuv ja produktiivne,“ ütles major Viitmann. „Minu alluvuses teeninud üksused tegid oma tööd hästi ning olen sada protsendi kindel, et uus kontingendi ülem hoiab lippu samamoodi kõrgel.“

Prantsusmaa välisoperatsioonide medaliga Medaille d’Outre-Mer autasustatakse alates 1962. aastast sõjaväelasi, kes on teeninud välisoperatsioonidel. Medali juurde käivad operatsioonipiirkonna tähised. Eesti kontingendi liikmetele omistatud medalite juures on tähis Sahel, mis märgib antud regiooni Aafrikas.

„Eelmise kontingendi liikmed eesotsas major Viitmanniga on ära teinud suure töö, mida meil on au jätkata,“ ütles uus Eesti kontingendi vanem major Rauno Vahimets. “Kindlasti anname endast kõik, et hoida kõrgel Eesti kaitseväelaste professionaalset taset ja mainet.“