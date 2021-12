„Olukorras, kus ka Eestis on väga kiiresti levima hakanud uus koroonaviiruse tüvi, mis on eelmisest vähemalt kolm korda nakkavam, peaks olema vaktsineerimine iga eestimaalase plaanides esimesel kohal. Kõik, kellel on käes tõhustusdoosi tegemise aeg, peaksid selle kohe ära tegema, sest tõhustusdoos on näidanud väga head kaitset uue tüvega nakatumise ees,“ selgitas Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp.

Esialgsetel andmetel on omikrontüvi vähemalt kolm korda nakkavam kui delta tüvi, nakatades rohkem ka viiruse juba läbi põdenud ja vaktsineeritud inimesi. Ühendkuningriigi esialgsete andmete kohaselt eristuvad neist aga selgelt tõhustusdoosi saanud inimesed, kelle puhul kaitsevad vaktsiinid sümptomaatilise nakatumise ees kuni 80-protsendilise tõhususega. Oluline on aga see, et raske haigestumise ees on vaktsiinide kaitse jätkuvalt väga hea.