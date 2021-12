"Me oleme pakkunud koalitsioonipartnerile mitmeid meetmeid ja mõned on rakendunud. Täna saime kokkuleppele ka selles, milline on täpne võimalik meede nende toetuste osas, mis inimestele läbi kohalike omavalitsuste makstakse konkreetsete arvete eest, kui ka gaasi võrgutasu alandamises," ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Gaasi võrgutasu on Aabi sõnul loodetavasti juba detsembrikuu arvete eest null. "Detsembri arvetel, mis tulevad jaanuari alguses, on gaasi arvel võrgutasu null ja seda neljaks kuuks: detsember, jaanuar, veebruar, märts. See on mõjuga umbes üle 10 protsendi kodutarbijale ja seitse protsenti ettevõtjale. Need on keskmised numbrid, iga arve on väga erinev," ütles minister.