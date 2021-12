Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tänab kõiki koole kiirtestimiste korraldamise eest, sest tänu sellele on õpilased saanud sel poolaastal koolis kontaktõppes käia. "See on ühine pingutus, tänu millele oleme saanud hariduse avatuna hoida! Soovin kõigile turvalist peagi algavat vaheaega,“ ütles minister Kersna. "Pärast koolivaheaega peab kindlasti vähemalt kaks nädalat taas kogu kooliperet testima, sest pühade ajal on palju kontakte ja uus veelgi kiiremini leviv viirustüvi on juba koolidesse jōudnud,” ütles minister Kersna, kes palus olla koolivaheajal ettevaatlik ning kõigil, kes saavad teha tõhustusdoosi, see esimesel võimalusel ära teha.