Mullu aeti Järvamaa tuuriks talveks välja kümmekond mootorratast, neist pooled külgvankriga ja pooled soolotsiklid. Mootorratturitele lisandusid heategevusaktsiooniks ka mootorratturite sõbrad. Lisaks Alempoisi motoklubilistele olid väljas näiteks ka tsiklimehed klubist Road Beast. Kokku jagati Türil, Türi-Allikul ja Paides laiali oma 300 kingipakki. Suurem kommikott läks Järvamaa haigla lasteosakonda.

Motoklubi Alempois MC president Martin Kruus on meenutas, et antud ettevõtmisega on Järvamaa mootorratturid seotud olnud algusest peale ehk läheb seitsmes aasta.

Klubiliste jõuluvanadeks maskeerimise ja talvesõidule kutsumisega, pole neil Kruusi sõnul kunagi probleeme olnud. “Mootorratturid on sellistele asjadele kaasatulemisel alati väga positiivselt meelestatud,” põhjendas ta. “Tavaliselt on meid väljas olnud vähemalt kümmekond.”

Ise lööb Kruus kommijagamise tuuril kaasa, sest see toob naeratuse näole. “Kui saad soovijatele komme jagada, siis tuleb ka endale soe tunne sisse ehk see pole kindlasti asi, mis võtaks minult tükki küljest, pigem annab emotsioone vastu,” ütles ta. “Mäletan, et eelmisel aastal kogunes salmilugejatest meile vahepeal ikka korralik järjekord, sest ilma salmita aga ei olnud nõus kommipakke vastu võtma.”

Martin Kruus lisas, et tegelikult ei ole vahet, kas kommipaki saab noor või vana inimene, rõõmu toob see kõigile.

Tänavu kogunevad siinsed tsiklimehed kommijagamiseks nädalapäevad hiljem kui mujal, täpsemalt teisel jõulupühal. Maiustusi, kommipakke on ikka sadu, jagatakse Türil ja Taikses, arvatavasti ka Paides.

Olgu öeldud, et kommijagamise tuur sai 2015. aasta jõuluajal alguse arglikust mõttest pakkuda rõõmuhetki neile lastele, kelle elus on olnud läbielamisi, mis on viinud nad lastekodusse.

Tänaseks on kogu ettevõtmine kasvanud üle eestiliseks ja seda aitavad läbi viia mehed-naised mitmetest motoklubidest ja ka inimesed, kes üldse mootorratastega seotud ei ole.