Järvamaa arenduskeskuse turismiinfokonsultant Piret Sihver ütles, et Cocid-19 turvaliste märgiste väljaandmine on Järvamaal juba habemega lugu. "Meie hakkasime koroona nõuete täitmisest tulenevale turvalisusele viitavaid märgiseid Järvamaal juba ammu välja andma, kuid EAS leidis, et selguse huvides peaks üle Eesti ikka ühtsed märgised olema. Siis on see ka välisturistidele üheselt mõistetav," rääkis ta.