Toetuse saab teiste seas ka Väätsa eakate kodu. Suurim väljamakse hoolekandeasutusele oli ca 41 000 eurot. Väätsa eakate kodu saab toetust 3 648 eurot.

„Hea meel on tõdeda, et tõhustusdoosiga on tänaseks vaktsineeritud 92% hooldekodude elanikest ja 75% töötajatest, mille tulemusel on langenud nii hooldekodude klientide nakatumiste kui haiglasse sattumise arvud,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Ministri sõnul on hea meel tõdeda, et vaatamata epideemiast tingitud ohtudele, võimaldab 140 hooldekodu klientide külastamist vastavalt asutuse enda kehtestatud reeglitele. „Soovin kõigile rahulikku pühade aega ja palun kasutada hooldekodudel kõiki vahendeid ja võimalusi, et kontakt ja suhtlemine lähedastega oleks eakatel tagatud ka siis, kui asutus tuleb külastusteks sulgeda.“

Iga täielikult vaktsineeritud töötaja kohta on plaanis maksta 120 euro suurust toetust juhul, kui asutuse töötajatest on kahe doosiga vaktsineeritud vähemalt 90 protsenti. Hooldekodul on võimalik toetussummat 50 kuni 90 protsendi võrra suurendada, kui nad täidavad ka klientide tõhustusdoosiga vaktsineerimise soovitava sihttaseme. Sel juhul on hooldekodul võimalik saada toetust kokku 180 kuni 228 eurot töötaja kohta. Toetuse minimaalne suurus ühe asutuse kohta on 1200 eurot. Toetusmeetme maksumus kokku on 823 728 eurot.

Toetuse kasutusotstarve jääb toetuse saaja ehk hoolekandeasutuse otsustada vastavalt kohapealsele olukorrale ja vajadustele. Toetuse taotlemine toimub jooksvalt, alates 1. detsembrist. Taotlus tuleb esitada ettenähtud ajavahemiku jooksul asutuse juhi digitaalse allkirjaga sotsiaalkindlustusameti e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee