Koigi sai esimese pakiautomaadi

Imavere ja Koigi piirkonna juht Kaido Krause ütles, et valis koos Omniva esindajaga välja sobiva koha, kuhu pääseks ligi ka autoga. „Pakiautomaat paigaldati Koigi võimla külge. Seal on piisavalt ruumi ja kõva aluspind, lisaks asub võimla vastas perearstikeskus, nii et rahvast liigub. Koigis hetkel paremat kohta pole," kinnitas Krause ja lisas, et postkontor pandi seal kinni juba aastate eest ja sellest ajast puudus Koigis võimalus pakke saada ja saata. „See on Koigile suur asi. Pakiautomaat on esialgu 2,5 meetrine. Vaadatakse, kuidas inimesed selle omaks võtavad. Kui vaja, pannake mooduleid juurde."