Confido kliiniline neuropsühholoog Helen Pikkat kinnitab, et osa koroonat põdenud patsiente vajab põhimõtteliselt samalaadset rehabilitatsiooni nagu ajutrauma või insuldi läbi elanud inimesed.

„Kahjuks on nii, et ka Eestis on juba patsiente, kelle mälu ja mõtlemisvõime pole pärast koroona läbipõdemist enam endised ning nad otsivad abi, kuidas saaks kas või osaliselt elukvaliteeti taastada,“ selgitas ta.