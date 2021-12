Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et liuvälja põhi tehti juba mitu nädalat tagasi valmis, kuid siis nurjasid avamisplaani koheselt saabunud sulailmad. "Nüüd oleme juba mitmeid päevi platsile kiht kihi haaval vett lisanud ja loodame, et koolivaheajal saavad õpilased liuväljal värskes õhus oma meelt lahutada," märkis ta. "See on meie poolne jõulukink linnarahvale."