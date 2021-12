Jõulusoovid tasub kaardiga teele saata

Maailma esimese trükitud jõulupostkaardi (fotol) tellis 175 aastat tagasi inglise ettevõtja, leiutaja ja ühiskonnategelane Sir Henry Cole. Et jõulukaarte leiab paljude kujunduste, kujude ja suurustega, on see kollektsionääride lemmikasi. Mõnelt oksjonilt võib leida väga kõrge hinnaga kaarte. Üks maailma esimesi jõulukaarte müüdi 22 250 naelaga. FOTO: Wikipedia

Käsitsi kirjutatud jõulu- ja uusaastakaarte ei saada tänapäeval kahjuks enam selline menu, nagu see oli mõnikümmend aastat tagasi. Pühade eel on kaupluste stendid täis imearmsaid kaarte ja valik võtab silme eest kirjuks. Paraku on kaarte, ümbrikke ja marke varuda ning pühadesoovi oma käega kaardile kirjutada noorema põlvkonna meelest mingi kummaline ajast ja arust komme. On ju ühismeedia platvormil sõpradele-tuttavatele vestlusaknas häid pühi soovimisest küll. Kel rohkem aega käes, see toksib telefoni SMSigi.