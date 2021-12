Talvehõngulised joogid soojendavad nii hinge kui keha

Priit Põder ütles, et enamik eestlasi lööb kohe käega, kui näeb retseptis mõnd koostisosa, mille kauplusest leidmisega tuleb vaeva näha. «Kui loota, et inimesed viitsivad joogi valmistamisega veidi vaeva näha, siis on esimene nõue, et kõik, mis sinna sisse läheb, oleks teada ja tuntud ning parimal juhul kodus olemas või siis tavapärase poeskäigu kaugusel,» lausus ta.