Kõige parem kink on lähedastele antud aeg

EELK Järva-Madise koguduse uus õpetaja Jane Vain kutsub inimesi üles jõulude ajal kirikusse minema, et jõulude tegelikku tähendust paremini mõista. FOTO: Dmitri Kotjuh

Novembris Järva-Madise kogudust kirikuõpetajana teenima asunud Jane Vain usub, et koroonaaeg on pannud inimesi rohkem rattalt maha astuma ja endasse vaatama. Ta loodab, et ka jõulude tegelik tähendus pälvib seetõttu rohkem tähelepanu.