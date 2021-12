Kolme kooli vilistlaste kunstitöödest valmib suve lõpuks näitus

Paide 3. keskkooli vilistlane Jane Kiristaja ütles, et vilistlaskogu tahab seekordsel kokkutulekul kasutada eelmistest aastatest rohkem esimest koolimaja, kus praegu tegutsevad Järvamaa keskraamatukogu ja Paide kunstikool. «Kuna kunstikool on kasutanud hoone koridore edukalt näitusteks, siis tekkiski idee koguda kolme kooli vilistlaste töid läbi aegade ja panna neist kokkutuleku ajaks kokku näitus,» selgitas ta.

Kiristaja lisas, et kõigi vilistlaste kunstiliste saavutustega pole korraldustoimkond kursis, mistõttu on neil palve, et kui keegi vilistlastest on koolijärgseil aastail loomega tegelenud ja on valmis oma töid koolikaaslastele näitama, võtku julgesti ühendust. Kirjutada võib aadressil janekiristaja@raamat.paide.ee.