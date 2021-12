Jõuluhõnguline OTT meelitas rahva kokku

Türi OTTi eestvedaja Pille Marrandi ütles, et kirja sai umbes 25 kauplejat, mida on tavapärasest veidi enam. "Aga erilisemaks ja jõuluhõngulisemaks tegi otse tootjatelt tarbijatele kauplemise päeva see, et kohal olid ka harvemad käijad ning meeleolu hoidis üleval muusika," märkis ta.