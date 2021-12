Kabala noormehe Kuldar Ennika heategevuslik projekt "Jõulurõõm" viis juba üle 10 aasta rõõmu sinna, kus sedaheategijate meelest vajatakse. Aastatega on tema heateost osa saanud suured pered, lapsed, üksi elavad eakad jne.

Juba üle 10 aastat tagasi teismelise noormehena heategevusliku jõuluprojekti ellu kutsunud ja ka oma pereliikmed jõuluvana ja päkapikkudena kaasanud Kuldar Ennika ütles, et tänavu soovis ta meeles pidada päästjaid, kes on jõuluõhtul ametis, et tuhanded pered, saaksid turvaliselt jõuluõhtut nautida.