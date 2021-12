Ka põhimaanteedel valitseb kohati ohtlik libedus

Täna kell 11.20 sõitis Tallinna poolt tulnud Volkswagen Passati juht tagant otsa ees vasakpööret sooritanud sõidukile. Õnnetuses inimesed viga ei saanud, küll sai kannatada taganttulija auto esiosa.

Täna kell 11.20 paiku toimus Võõbus Tallinn-Tartu maantee Matsimäe tee ristmikul kergem kokkupõrge. FOTO: Urmas Glase

"Sõitsin lubatud kiirusest pigem 10 kilomeetrit aeglasemalt aga ikka ei aidanud. Nii libe oli, et lamellidega polnud midagi teha, lihtsalt libisesin eesmisele selga. Moodne auto on nii tark, et enam käima ei lähe. Sain palju autoga inglise keeles suhelda ja autoabi helistas ka kohe. Täitsime kiiresti paberid ära ja nüüd jääb üle puksiiri oodata," ütles õnnetu autojuht.