1. Rahvaloenduse küsimustiku veebikeskkonda sisenedes veendu, et tegemist oleks https://uuringud.stat.ee lehega. Aeg-ajalt üritavad petturid veebiaadresse kopeerida, muutes need õigete aadressidega väga sarnaseks. Kui siiski kahtled, siis tea, et rahvaloenduse küsimustiku täitmiseks saab siseneda ka veebilehe www.rahvaloendus.ee kaudu. Seda aadressi on lihtne meeles pidada ja ka ise Google’i otsingusse sisse lüüa.