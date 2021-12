Nikotiinisõltuvusest vabanemine võib olla küllaltki keeruline protsess, mis esimesel katsel ei pruugi kõigil õnnestudagi. Kuigi leidub inimesi, kes suudavad loobuda päevapealt, on enamikule nikotiinist loobumine pikk protsess oma tõusude ja mõõnadega. Isegi kui selja taga on mõni tulemusteta katse loobumiseks, julgustab Sigarexit loobumist uuesti proovima. Kampaania tuleb appi, et toetada loobujaid kasulike nõuannetega loobumisprotsessi edukaks läbimiseks, hoida nende motivatsiooni ning aidata rasketel hetkedel.

Loobumine on lihtsam, kui saab oma raskusi teistega jagada ja üksteisele tuge pakkuda. Sigarexiti kampaaniat veavad tänavu saatejuhid Robert Rool ja Jüri Butšakov. Robert osales ka 2020.aasta Sigarexiti kampaanias, tänu millele suutis suitsetamise maha jätta, kuid paraku veel mitte lõplikult. Siiski proovib Robert uuesti loobuda ning loodetavasti õnnestub tal seekord jäädavalt nikotiinist vabaks saada. Selleks et loobumisüritus edeneks efektiivsemalt tuleb Robertile appi tema hea sõber ja kolleeg Jüri Butšakov, kellele Robert saab rasketel hetketel toetuda kui nikotiinihimu kipub üle pea kasvama.

Kampaania jooksul pööratakse tähelepanu kõikidele tubakat ja nikotiini sisaldavatele toodetele, nii tavasigarettidele kui ka alternatiivsetele toodetele nagu e-sigaret, huuletubakas jt uudsed tubakatooted. Kuigi tavasigarettide suitsetamise populaarsus on viimased kümme aastat olnud langustrendis, on teiste, alternatiivsete nikotiini- ja tubakatarvitajate hulk kiirelt kasvamas. 2020.aastal läbi viidud Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring näitas, et noorte täiskasvanute hulgas suureneb alternatiivsete toodete kasutamine (e-sigaretid, huuletubakas ja nikotiinipadjad).

„Paraku ei oska noored hinnata erinevate toodete tervisekahjusid ning ei pea neid esialgu eriti oluliseks, kuna tervisehädad tekivad alles aastate pärast. Mida nooremalt neid proovida ja katsetada, seda suurem tõenäosus on olla tulevikus neist sõltuvuses,“ ütles TAI alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist Anna-Liis Kulpas.

Huuletubaka ja nikotiinipatjade tarvitajate osakaal on paari aastaga märkimisväärselt kasvanud, vähemalt mõni kord kuus tarvitab neid 11,6% elanikkonnast ning 16–24-aastastest meestest koguni 24,2%. Kõik tooted, mis sisaldavad nikotiini ja/või tubakat, põhjustavad tervisele mingil määral ohtu.

„Nikotiin toimib ühtemoodi nii suitsumahviga kopsu tõmmates, huuletubakana igeme vahel või tsellofaanpakendis nikotiinipadjakese kaudu,“ selgitas Kulpas ning lisas: „Tasub meeles pidada, et ka põsktubakas snus on nikotiinipreparaat ning isegi e-sigarettide nikotiinivabas e-vedelikus võib leiduda vähesel määral nikotiini.“

Kuigi levivad väited, et uudsed tubakatooted on tervisele vähem kahjulikud ning nende abil on võimalik suitsetamisest loobuda, on nende kasutamine loobumisvahendina nõrgalt tõendatud. Suitsetamise asendamine alternatiivsete toodete kasutamisega on tegelikkuses üleminek ühelt nikotiini manustamisviisilt teisele. See ei ole loobumine, vaid nikotiinisõltuvuse jätkamine teisel kujul.

Facebooki Sigarexiti grupist leiab loobuja igapäevaselt tuge ja nõuandeid, kuidas loobumiseks ettevalmistusi teha, raskusi ületada ja motivatsiooni hoida. Sigarexitiga on oodatud liituma kõik, et kes soovivad üksteist loobumisteekonnal toetada.

Kes soovib nikotiinist loobuda, võib nõustamisele pöörduda apteeki või oma perearsti poole, kus spetsialistid oskavad loobujat tema teekonnal motiveerida ning kasulikke nõuandeid jagada. Põhjalikku nõustamist koos raviplaaniga saab tubakast loobumise nõustamiskabinettidest, mis on patsiendile tasuta, vajalik on vaid eelregistreerimine.

Veebilehel tubakainfo.ee on mitmeid abivahendeid tubakast ja nikotiinist loobumise toetamiseks. Näiteks saab lehel teha Fagerströmi testi, mis aitab määrata nikotiinisõltuvuse tugevust. Loobumisplaan sisaldab soovitusi toimetulemiseks esimesel neljal päeval, mil loobujal on kõige raskem.