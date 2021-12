Saluudilaskmine koondub Paidesse

Paide linnapea Siret Pihelgas tunnistas, et aastavahetuse tähistamise üle on nad linnavalitsuses omajagu arutlenud, kuid sel korral otsustati, et jätkatakse traditsioonilise saluudiga. Alternatiiviks, nagu paljudest teistes Eesti suuremates linnades, oleks olnud valgusetendus.

“Valgusshow miinuseks on asjaolu, et selle vaatamiseks tuleks inimestel koguneda mingisse konkreetsesse punkti. Ilutulestikku saab jälgida ka eemalt ning koroonaajal on see kindlasti väga oluline,” selgitas ta. “Samuti oleme aru saanud, et ilutulestik on asi, mida inimesed aastavahetuseks ootavad. Ühtse suurema ilustiku puhul võibolla lastakse üksikuid saluute üle linna ka vähem ehk olukord on kindlasti turvalisem kui suure arvu isalaskjatega.”