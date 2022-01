Paide spordijuht: Oleme ellu jäänud

KOMMENTAAR

Erich Petrovits

SA Paide spordikeskuse juhatuse liige

COVID-i piirangud mõjutasid ka sel aastal meie tegemisi- 11 märtsist kuni 25 aprillini oli Paide E-Piim spordihall suletud, kuid oleme ikkagi ellu jäänud.

Paide linn võitis linnade arvestuses teist aastat järjest Eesti omavalitsuste suvemängud Käärikul. Juulikuus oli meil laagris Eesti rahvusnaiskond võrkpallis. Toimus meeleolukas kohtumine ka linnarahvaga Paide Way raames. Rahvusnaiskond on broneerinud oma suvise kogunemise jälle Paidesse.

Lisaks mainin ära Krete Kaasiku 14. koha Bakuus toimunud noorte maailmameistrivõistlustelt trampoliinihüpetes Bakuus, Paide linnameeskonna kolmanda koha jalgpalli Premium liigas, kusjuures mitmed linnameeskonna mängijad pääsesid oma vanuseklassides Eesti koondisesse.

Paide Viking Window korvpallimeeskond jätkab Saku esiliigas, Paide linna spordiklubid tegutsevad aktiivselt, linna matkarada sai uue rajalõigu ja purded, jooksusari „Sport südames“ raames toimus kolm etappi- Südamelinna jooks, Maastikujooks, Põhjaka jooks, sai teoks Matsimäe rattaralli ja järvejooks, rienteerumismäng „Sport südames“. E-Piim spordihallis toimusid ka meeste korvpalli esi liiga ja naiste korvpalli esiliiga finaalturniirid.

Tuleb tõdeda, et inimeste liikumisharjumused on muutunud - rohkem on sportijaid välitingimustes (kergliiklusteedel, matkaradadel) ning tulenevalt piirangutest saalis treenijate hulk natuke vähenenud.

Eelmisel talvel olid päris popid linna suusarajad ja liuväli, loodetavasti sellel aastal ka.

Sel aastal algasid lõpuks tennisetreeningud lastele. Soovijaterohkusest tulenevalt korraldasime suvel ühe laagri asemel kaks laagrit. Võidupüha paraadi ajal pakkusime öömaja ligi 700 kaitseliitlasele.

Oleme multifunktsionaalse pneumohalli ootuses. Loodame edukalt esineda nii Eestimaa talimängudel Ida-Virumaal ja suvemängudel Käärikul. Paide on puust ja sportlik linn ja meil on sport südames.

Sportlikku aastavahetust ja edukat uut aastat. Olge hoitud ja terved!