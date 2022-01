Piirangud on paljude inimeste puhul lõhkunud spordiharrastuse rutiini

KOMMENTAAR

Paul Poopuu

Türi spordiklubide liidu juhatuse esimees

Spordiaasta 2021 oli veidi sarnane eelnevaga. Periooditi oli sporditegevus ja võistlemine keelatud (märtsist maini), üsna pidevalt olid piirangud sportimistele ja vaid suvekuudel oli kõik veidi vabam. Samas olime sel aastal juba kujunenud olukorraga kohanenud ja selleks rohkem valmis ning enamus plaanitud sporditegevusi õnnetus läbi viia. Samas tuleb tunnistada, et piirangud on paljude inimeste puhul lõhkunud nö spordiharrastuse rutiini ja uuesti sporditegevuse juurde naasmine ei kulge mitte alati sama kiirelt, kui selle järsk piirangutega katkestamine. Ka hetkel spordihoone külastajamise arve vaadates tuleb kahjuks tõdeda, et mitmedki varasemad spordi püsiharrastajad ei ole seni veel taas uuesti teed spordisaali leidnud.

Tänavune spordiaasta oli Türi vallale edukas. Suurimat heameelt valmistas Järvamaa olulisima spordisündmuse Viking Windows Paide-Türi rahvajooksu taastoimumine ning sealjuures Türi linnajooksu õnnestunud käivitamine. Seda vaatamata keerukatele tingimustele, mis olid sätestatud terviseameti poolt ja mis nõudis uudseid lahendusi suurjooksu korralduses. Samuti nõudis uut lähenemist ja senisest erinevaid lahendusi senise lühema Kirna-Türi distantsi asemel Türi linnajooksu läbiviimine. Mõnusa raja väljamõtlemine, liikluskorralduse muuutmine ja turvalisuse tagamine linnakeskkonnas, jooksude ajagraafikute sobitamine jne. oli korraldajaile paras väljakutse. On heameel, et enamus jooksjaist jäi tehtud muudatuste ja uue rajavalikuga rahule ning eriti innustav oli jooksjate jaoks inimeste vahetu jooiksule kaasaelamine kogu distantsi vältel. Soovime järgmiseks jooksuks 5 km distantsile ka litsenseeritud mõõtmise teha, mis võimaldaks sel rajal ka ametlikke tippmarke ja rekordeid fikseerida.

Tippspordi poolelt oli aasta eriliselt õnnestunud meie vibusportlastele. Alates aasta alguse sisevõistluste tipptasemel tulemustest, kuni suve lõpuni välja. Kirsiks tordil olid juunioride MMi kaks kulda ja pronksmedal Robin Jäätma ja Meeri-Marita Paasi poolt, millele Robin lisas vel ka täiskasvanute MMi pronksmedali. Ühe väikese riigi ja veel enam valla jaoks on need uskumatud tulemused ja kui öelda meie vibulaskjate suurepärase treeneri Maarika Jäätma sõnadega, siis paljude riikide konkurendid ei suuda mõista, et kuidas saab sellisest tillukeses kohast, nagu on Türi, välja kasvada selline arvestatav hulk maailma tipptasemel vibulaskjaid. Igal juhul ootame põnevusega järgnevaid aastaid ja usume, et vibulaskjate edulugu jätkub.

Valla spordirahavale on alati olnud oluline ka võimalikult heal tasemel võistlemine Eesti omavalitsuste mängudel. Viimasel neljal aastal, mil kõik vallad ja linnad võistlevad ühises arvestuses, on Türi vallal kolmel korral õnnestunud kõigi Eesti omavalitsustega konkureerides üldarvestuse poodiumile tõusta. Seni on see olnud küll poodiumi madalaim aste, sest jaks pole peale hakanud kahele “suurele vennale”, ehk siis teisisõnu, on tulnud tunnistada suurlinnade lähedaste Rae ja Tartu valla paremust. Ent alla me ei anna ja püüame jätkuvalt poodiumil kõrgemale tõusta. Selliste kiiduväärt tulemuste saavutamine eeldab, et kogu valla spordirahvas on valmis ühtse tiimina võistlustulle minema ning igaüks endast maksimumi andma. Valla võistkonna suuruseks on olnud 70-80 sportlast ja oleme olnud ühtselt tugevad erinevatel kavas olevatel spordialadel. See tagab ka edu. Nii ka tänavu, kus nõrgeimad üldarvestuses arvesse minevad võistkondlikud tulemused olid meil kuuendad kohad. Meeldiva suurüllatuse sepistasid seekord petanki mängijad, kes suutsid koguni kahe võistkonnaga poodiumile tõusta, võites võistkondlikult esimese ja kolmanda koha.

Kohaliku tasandi spordi- ja liikumisharrastuse poolelt on heameel tõdeda, et meie korraldatavates liikumissarjades on meeldivalt arvestav hulk osalejaid. See teeb meile, kui korraldajaile heameelt, et inimestel on huvi ja tahtmist liikumisharrastusega tegeleda. Samuti on heameel tõdeda, et aktiivselt kasutuseson uued tähistatud matkarajad Tolli metsas ning Saunametsas. Järgmisel aastal plaanime erinevate matkaradade võimalusi veelgi laiendada. Saunametsa suunal on plaanis tähistada mesateedel jalgrattarada, arengud on käimas Kõrgessaare puhkealal ja igal aastal täiendame ka Tolli metsa terviseradadel sportimisvõimalusi.

Uuele aastale ette vaadates usun, et Türi vallarahva sportimis- ja liikumislust ei rauge ning võimalusi ja erinevaid liikumisüritusi selleks jagub. Meil on mitmeid legendaarseid vanema põlvakonna treenereid ja spordijuhte, kuid samas ka südamega spordi juures olevaid noori hakkajaid tegijaid. Arvan, et see on hea sümbioos Türi valla spordielule, millest sünnivad huvipakkuvad spordiüritused ja treenimisvõimalused, mis pakuvad sportimisrõõmu kõigile osalejaile.

Kena uut spordiaastat kõigile!