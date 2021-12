Pandeemia muutis tööturgu – mõned töökohad kadusid, paljud inimesed kaotasid töö, samas kui miljonid üle maailma tegutsevad kodukontoris. Tänapäeva kõige nõutumatel töökohtadel (allikas: LinkedIn) on vaja konkreetseid digitaalseid oskusi. Microsoft käivitas 2020. aasta suvel ülemaailmse digitaalsete oskuste programmi, et võimaldada inimestel omandada oskusi, mis muudavad nad uue töö otsimisel konkurentsivõimelisemaks, või täiendada oma oskusi, et tööd paremini teha. See võimaldab tasuta õpet kolmel platvormil, LinkedIn Learning , Microsoft Learn ja GitHub Learning Lab, kus osalised saavad tunnid lihtsasti oma ajakavasse sobitada.