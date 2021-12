Riigikogu liige sai voliniku töö eest raha seadusevastaselt

Grünthali pangakontole laekus hiljuti 60 eurot novembris Paide linnavolikogus tehtud töö eest. Grünthal ütles, et tasu sai ta nagu teisedki linnavolinikud volikogu esimehe Tarmo Aldi käskirja alusel. Nüüdseks on Grünthali postkasti jõudnud ka teine volikogu esimehe käskiri, mille alusel peab ta 60 eurot tagasi maksma. «Lisaks minule puudutab see ka Kersti Sarapuud, kes on minu teada selle summa linnale juba tagasi maksnud,» märkis ta.