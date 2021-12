Jõuluvana tööd ei pidurdanud viirus ega lumi

Neljapäevane suurem ring viis Preediku abilised veel kümnesse kohta. Jõuluvana Preediku heategude algataja Priit Seire ütles, et tänavusse pakkide jagamine ringi oli lülitatud 16 kohta. «Neist 15 on Järva vallas ja Vajangu on Lääne-Virumaal,» täpsustas ta.