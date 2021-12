Ilmataat on lahkesti külmakraade pakkunud, et pühadeaegsed uisutamised, kalastamised ja muud toredad tegevused saaksid ikka nauditud. Enne valitud veekogule sammude seadmist tuleb aga selle jääkaane paksus pidevalt täiendavast kaardirakendusest üle vaadata. „Veekoguderikkas Eestis on ligi 1200 järve ja veehoidlat, lisaks sellele hulk jõgesid ja tiike. Igale poole päästjad jää paksust mõõtma ei jõua, aga kindlasti kontrollitakse jääolusid veekogudel, kus inimesi käib rohkem ning kus oht õnnetuste juhtumiseks on suurem,“ ütleb Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu.

Päästekomandod mõõdavad jää paksust vastavalt ilmastikuoludele, jää olemasolule ja seni, kuni jääolud on muutunud stabiilseks. Andmed sisestatakse kaardirakendusse. „Sellegipoolest on kaardil olevad andmed informatiivsed ja ohutus algab igaühest endast. Ühe veekogu piires võivad jääolud tugevalt varieeruda. Mida kiirevoolulisem on veekogu, seda ebaühtlasem on jää. Seetõttu palume jätkuvalt vältida vooluveekogude jääle minekut ja olla ka eriliselt ettevaatlik paisjärvedel,“ selgitab Uustalu. Meeles tuleb pidada, et jääkattele tohib minna alles siis, kui selle paksus on vähemalt 10 sentimeetrit. Õhem jää pole piisavalt tugev ega pruugi inimest kanda. Sestap on uisutamiseks kõige parem valida ametlikke ja turvalisi liuväljasid. Kui aga veekogu jääle ei saa minemata jätta, siis tuleb kaasa võtta ohutusvahendid, näiteks jäänaasklid, millega end ohuolukorras kiirelt veest välja aidata. Läbi jää vajudes peab inimene arvestama, et jääaluse vee temperatuur on kõigest paar kraadi üle nulli. Nii külmas vees peab täiskasvanud inimene vastu maksimaalselt 10 minutit, laps kaotab sellise temperatuuriga vees teadvuse veelgi varem.