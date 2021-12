Ta lisas, et ilmselt riikide vahelise erinevuse taga ka see, et näiteks Lätis kasutatakse üleüldiselt rohkem sularaha. Läti inimestest 33 protsenti vastas, et nad annetaksid heal meelel pigem sularahas.

„Annetuste kogujatelele on aga kõige olulisemaks informatsiooniks ilmselt see, et tegelikult on omajagu inimesi, kes on jätnud oma annetuse tegemata, kuna polnud elektroonilise ülekande tegemise võimalust,“ lisas Pajoma. „Eestist tervelt 45% inimestest märkis, et neil on jäänud selle tõttu annetus tegemata, et neil pole parajasti sularaha kaasas olnud. Lätis on see protsent 33 ning Leedus 40.“