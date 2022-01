Statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila märkis, et tänasele eelnes sügisel kampaania esimene etapp ehk rahvastikuregistri andmete korrastamine ning järgmiseks sammuks ongi lühikese, kõigest viis minuti aega võtva e-küsimustiku täitmine. „Ankeedi täitmine on avatud 22. jaanuarini, mis peaks jätma piisava ajavaru, et osaleda saaksid kõik Eesti inimesed,“ lausus Osila.

„Tänavuse registripõhise loendusega saavad automaatselt loendatud kõik inimesed. Isegi siis, kui inimene ise midagi ei tee. Ootame väga siiski kõiki kaasa lööma, sest iga vastus läheb arvesse ja nii saame täpsemad tulemused. Kohustuslik on küsitlusel osalemine ligi 61 000 juhuvalimisse sattunud inimesele,“ lausus rahvaloenduse projektijuht. „Küsimustikule saavad vastata kõik, kelle püsielukoht on Eestis ning selle kohta tuleb vastav meeldetuletus e-posti aadressile. Need, kelle jaoks vastamine on kohustuslik, saavad paberkirjal kutse ka tavapostkasti.“